En vivo: con gol de Lautaro Martínez tras asistencia de Messi, la Selección le gana 1-0 a Angola
La Selección argentina cierra el 2025 ante Angola, un rival que será local en su propia fiesta. Lionel Messi va desde el inicio.
En el marco del único partido de la nueva fecha FIFA, la Selección argentina se enfrenta este viernes a Angola por un amistoso internacional. El encuentro se juega desde las 13 horas de Argentina en el Estádio 11 de Novembro. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.
El conjunto de Lionel Scaloni, con muchas bajas, encara este nuevo compromiso internacional ante un rival que, a priori, se presenta como netamente inferior.
El minuto a minuto de Argentina vs Angola