En vivo: con gol de Gustavo Gómez, Palmeiras le gana 1-0 a River en el duelo de ida de los cuartos de final
Con un cabezazo del defensor paraguayo de Palmeiras, a los 5' de juego, el elenco brasileño derrota a River en el Monumental y es superior también en el juego.
En el duelo de ida que disputan esta noche en el estadio Monumental, Palmeiras derrota 1-0 a River Plate en el Monumental. En tan solo seis minutos de juego, el equipo brasileño se adelantó en el marcador con el gol de su capitán paraguayo Gustavo Gómez.
Tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Andreas Pereira, la pelota cayó en el segundo palo donde el guaraní se elevó, cabeceó en soledad ante una tardía reacción del arquero Franco Armani y marcó el 1-0.