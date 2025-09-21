Presenta:

En vivo: con gol de Battaglia, Boca le gana 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y es líder de su zona

De la mano de su volante goleador, Boca derrota al Ferroviario y alcanza a Unión en la cima de la tabla de posiciones de la zona A del Clausura.

MDZ Deportes

Rodrigo Battaglia convirtió su tercer gol consecutivo con la camiseta de Boca, que se sube a la cima del grupo.

Fotobaires

Boca derrota 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura 2025.

En el minuto 40, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El mediocampista Rodrigo Battaglia realizó un disparo potente dentro del área chica y adelantó a su equipo.

