En vivo: con gol de Ávalos, Independiente le gana 1-0 a Montevideo Wanderers en su último amistoso de la Serie Río de La Plata

Independiente derrota 1-0 Montevideo Wanderers , en el parque Alfredo Viera, en su tercer y último partido de la Serie Río de la Plata.

El Rojo pegó de entrada en el segundo tiempo. Tras una jugada preparada en un tiro libre desde el costado derecho habilitó al delantero Gabriel Ávalos, que retrocedió dentro del área y definió de volea al primer palo, con un remate bajo y potente que se convirtió en el 1-0.