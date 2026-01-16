Presenta:

Deportes

|

Independiente

En vivo: con gol de Ávalos, Independiente le gana 1-0 a Montevideo Wanderers en su último amistoso de la Serie Río de La Plata

Tras vencer en sus dos anteriores amistosos, Independiente se despide de su gira por Uruguay frente al conjunto blanquinegro de Montevideo.

MDZ Deportes

Independiente Wanderers

Independiente derrota 1-0 Montevideo Wanderers, en el parque Alfredo Viera, en su tercer y último partido de la Serie Río de la Plata.

El Rojo pegó de entrada en el segundo tiempo. Tras una jugada preparada en un tiro libre desde el costado derecho habilitó al delantero Gabriel Ávalos, que retrocedió dentro del área y definió de volea al primer palo, con un remate bajo y potente que se convirtió en el 1-0.

Te Podría Interesar

El minuto a minuto de Independiente vs Montevideo Wanderers

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas