En vivo: gol anulado a Gómez e Independiente Rivadavia y Tigre siguen 0-0 en Victoria

Tras la revisión del VAR, por una mano dentro del área de Costa el gol de Independiente Rivadavia fue anulado y están 0-0 en Victoria.

El paraguayo Alfio Oviedo, delantero de Tigre, cubre el balón ante la pegajosa marca de Sheyko Studer. defensor leproso.

Independiente Rivadavia empata sin goles frente a Tigre por la sexta fecha del Torneo Clausura en el Estadio José Dellagiovanna. La Lepra afronta este partido con la misión de cortar la mala racha y recuperar terreno en la pelea por los playoffs.

El Matador tomó la iniciativa desde el arranque, mientras que Independiente tuvo dificultades para generar juego, hasta que a los 25 minutos parecía abrir el marcador gracias a un error del arquero local. Tras un rebote en la puerta del área, Luciano Gómez remató de aire, y la pelota se le escurrió a Felipe Zenobio entre las piernas.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, Lobo Medina anuló el gol por una mano de Leonard Costa en el inicio de la jugada.

Por esta mano de Costa Martínez, el gol de Luciano Gómez no contó para Independiente Rivadavia vs. Tigre. Todo 0-0 en Victoria. ¿Qué te parece?#ESPN pic.twitter.com/I7tSY6BJmk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025 Cerca del final del primer tiempo, a los 42 minutos, Tigre tuvo la chance más clara con un cabezazo de Tomás Cardona que Ezequiel Centurión resolvió de manera espectacular.

El Matador siguió intentando con juego aéreo, pero le faltó precisión, y así ambos equipos se fueron al descanso empatados 0-0.