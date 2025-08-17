En vivo: Godoy Cruz pierde 4-2 con River en un partidazo frenético en el Monumental

Godoy Cruz entró dormido y lo empató dos veces vía Agustín Auzmendi, pero sobre el final del primer tiempo volvió a fallar y River lo gana por Galoppo.

En un partido realmente para el recuerdo, Godoy Cruz pierde 4-2 con River en el estadio Monumental de Núñez por la 5ta fecha del Torneo Clausura. Sebastián Driussi abrió el marcador para el Millonario a los 3 minutos, pero rápidamente el Tomba lo igualó a través de Agustín Auzmendi.

Posteriormente, Galoppo marcó de rebote el 2-1, Auzmendi lo empató de penal y el propio Galoppo puso el 3-2 de cabeza en la última jugada del primer tiempo.

Sebastián Driussi convirtió a los cuatro minutos del primer tiempo el 1 a 0 para River ante Godoy Cruz.

El golazo de Driussi para el 1-0 de River ante el Tomba

Agustín Auzmendi convirtió a los nueve minutos del primer tiempo el 1 a 1 para Godoy Cruz ante River.