En vivo: Godoy Cruz pierde 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el nuevo Feliciano Gambarte
Godoy Cruz cae por 2-0 frente a Gimnasia La Plata, que se puso en ventaja a los 27 minutos con un goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres.
Godoy Cruz pierde 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte y se puede ver por ESPN Premium.
El Tomba arrastra tres empates en las tres primeras presentaciones, mientras que el Lobo, de andar irregular, llega tras lograr su primera victoria.