En vivo: Godoy Cruz pierde 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el nuevo Feliciano Gambarte

Godoy Cruz cae por 2-0 frente a Gimnasia La Plata, que se puso en ventaja a los 27 minutos con un goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres.

Godoy Cruz intentará conseguir su primera victoria desde su vuelta al Feliciano Gambarte.&nbsp;

ALF PONCE MERCADO / MDZ
Diego Bautista

Diego Bautista

Godoy Cruz pierde 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte y se puede ver por ESPN Premium.

El Tomba arrastra tres empates en las tres primeras presentaciones, mientras que el Lobo, de andar irregular, llega tras lograr su primera victoria.

Panaro convirtió el primero para el Lobo platense

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953554545121841322&partner=&hide_thread=false

El gol de Chelo Torres para el 2-0 de Gimnasia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953555045720478138&partner=&hide_thread=false

Seguí el minuto a minuto de Godoy Cruz vs Gimnasia LP

Embed

