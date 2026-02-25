En vivo: Godoy Cruz pierde 1-0 con Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina

En el estadio de Tigre, Godoy Cruz cae frente a Deportivo Morón y está quedando eliminado en el primer cruce del torneo integrador.

Matías Ramírez, extremo de Godoy Cruz, no puede superar la marca de un defensor del Gallito que va al piso.

Godoy Cruz pierde 1-0 con Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina. El duelo entre el Tomba y el Gallito se disputa en el estadio de Tigre, cuenta con el arbitraje de Pablo Giménez y es televisado en vivo por TyC Sports.

El 1-0 del Gallito fue convertido a la salida de un tiro de esquina y una serie de rebotes que derivó en un remate del lateral derecho de Deportivo Morón Elías Contreras que, tras desviarse en Mariano Santiago, se metió en el arco defendido por Roberto Ramírez.

Quien avance a los 16avos se cruzará con Midland, que dio el golpe al eliminar a Argentinos Juniors.