En vivo: a Godoy Cruz le anularon un gol y empata 0-0 con San Martín de San Juan en un derby cuyano clave

En el debut de Omar Asad, Godoy Cruz y San Martín de San Juan mantienen el empate 0-0 en el clásico cuyano por la fecha 14 del torneo Clausura.

Santino Andino cubre el balón ante la marca de un defensor de San Martín de San Juan.

Godoy Cruz y San Martín de San Juan protagonizan un clásico cuyano clave por la permanencia en el torneo Clausura. Hasta el momento, el marcador sigue 0-0 en el estadio Feliciano Gambarte. Andrés Gariano dirige el partido y Pablo Dóvalo está a cargo del VAR, con transmisión en vivo por TNT Sports.

San Martín llega en zona de descenso y Godoy Cruz comparte el penúltimo puesto de la tabla anual con Aldosivi, con 27 puntos. La situación hace que cada resultado sea decisivo para ambos equipos en la pelea por no bajar.

El primer tiempo mostró intensidad y algunas ocasiones claras, como un remate de Facundo Altamira y un cabezazo de Tomás Lecanda que el arquero visitante, Franco Petroli, despejó sobre la línea. También hubo un gol anulado a Agustín Auzmendi tras un centro de Segundo Morán por posición adelantada de Santino Andino.