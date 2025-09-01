En vivo: Godoy Cruz empata 1-1 con Platense y juega con diez por la expulsión de Santino Andino
Godoy Cruz, que acumula una racha de 10 partidos sin ganar, iguala con Platense en el estadio Ciudad de Vicente López. Santino Andino vio la roja a los 32'.
Godoy Cruz enfrentará a Platense este lunes a las 19.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El Calamar buscará sumar de a tres para acercarse a la zona de playoffs y revalidar lo hecho en la victoria ante San Lorenzo. En tanto, el Tomba intentará cortar una racha negativa de diez partidos sin ganar que lo dejó complicado en la lucha por la permanencia.