En vivo: Godoy Cruz empata 1-1 con Platense y juega con diez por la expulsión de Santino Andino

Godoy Cruz enfrentará a Platense este lunes a las 19.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El Calamar buscará sumar de a tres para acercarse a la zona de playoffs y revalidar lo hecho en la victoria ante San Lorenzo. En tanto, el Tomba intentará cortar una racha negativa de diez partidos sin ganar que lo dejó complicado en la lucha por la permanencia.