En vivo: Godoy Cruz empata 1-1 con Independiente y va por su primer triunfo en el nuevo Feliciano Gambarte
Godoy Cruz se presenta ante Independiente de Avellaneda, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Godoy Cruz cae frente a Independiente de Avellaneda por la fecha 11 del Grupo B del torneo Clausura de la Liga Profesional en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de ESPN Premium.
Santiago Montiel de penal, a los 23 minutos del primer tiempo, convirtió el 1 a 0 de Independiente ante Godoy Cruz.