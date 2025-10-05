Presenta:

En vivo: Godoy Cruz empata 1-1 con Independiente y va por su primer triunfo en el nuevo Feliciano Gambarte

Godoy Cruz se presenta ante Independiente de Avellaneda, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Godoy Cruz apretó en el inicio del encuentro con pelotas aéreas y no logró convertir. 

Alfredo Ponce / MDZ

Godoy Cruz cae frente a Independiente de Avellaneda por la fecha 11 del Grupo B del torneo Clausura de la Liga Profesional en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de ESPN Premium.

Santiago Montiel de penal, a los 23 minutos del primer tiempo, convirtió el 1 a 0 de Independiente ante Godoy Cruz.

Santiago Montiel abrio la cuenta para el Rojo, de penal

Auzmendi lo empató de cabeza en el inicio del ST

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs Independiente

