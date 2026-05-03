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En vivo: Godoy Cruz empata 1-1 frente al líder Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz enfrenta al líder Morón en Mendoza con la obligación de ganar para no perder terreno en la tabla de la Primera Nacional.

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Axel Rodríguez festeja el 1-0 de Godoy Cruz frente al Gallito.&nbsp;

Axel Rodríguez festeja el 1-0 de Godoy Cruz frente al Gallito. 

Godoy Cruz será local esta tarde ante el puntero Deportivo Morón por la fecha 12 de la Primera Nacional, con la necesidad de volver a sumar de a tres para no perder terreno en la pelea.

El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Maximiliano Manduca y transmisión en vivo a través de LPF Play.

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs Deportivo Morón

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