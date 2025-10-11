En vivo: Gimnasia y Madryn igualan 0 a 0 en el arranque del segundo tiempo

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn definen el título de la Primera Nacional en Vicente López, con el ascenso a la Liga Profesional en juego y la ilusión de hacer historia.

Gimnasia y Esgrima juega un duelo decisivo ante Deportivo Madryn por la gran final de la Primera Nacional, con el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino como premio.

El encuentro se disputa desde las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López, con ambas hinchadas presentes, arbitraje de Nicolás Ramírez, asistencia en el VAR de Héctor Paletta y transmisión en vivo de TyC Sports.

El Lobo, protagonista de nueve Nacionales y ausente de Primera desde 1984, busca regresar después de 42 años. Enfrente estará Madryn, que sueña con hacer historia y transformarse en el tercer club chubutense en alcanzar la élite, tras Huracán de Comodoro Rivadavia (1971) e Independiente de Trelew (1972).

El encuentro empezó con polémica. Gimnasia llegó al gol, pero una mano previa, a los 5 minutos, le privó al conjunto de Broggi ponerse en ventaja. De todas maneras, en el arranque, el Lobo fue el que propuso y atacó a los patagónicos por todos lados.

Con el correr de los minutos Madryn se asentó y el partido se emparejó. Se hizo más luchado que jugado y casi sin pisar las áreas. Aunque cuando atacaba, Gimnasia era más claro que su rival.