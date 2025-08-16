En vivo: Gimnasia y Esgrima reaccionó y lo dio vuelta 2-1 frente a Almirante Brown en el Legrotaglie
El defensor Lautaro Carrera y el goleador Nicolás Ferreyra marcaron los tantos de Gimnasia, que perdía 1-0 por el golazo de Santiago Villalba.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que está puntero solo en la Zona B de la Primera Nacional. derrota 2-1 a Almirante Brown en el Víctor Antonio Legrotaglie en un duelo correspondiente a la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.
Cuando apenas iban 10 minutos, Santiago Villalba sorprendió a todos: recibió cerca de la medialuna, enganchó hacia su perfil derecho y sacó un derechazo que se metió por arriba de Lautaro Petruchi, poniendo el 1-0 para Almirante Brown con un verdadero golazo.
Te Podría Interesar
El golazo de Villalba para el 1-0 de Almirante Brown ante Gimnasia
Lejos de conformarse con la ventaja, la Fragata fue por más. A los 24 minutos, Gerardo Alegre ganó en el área tras un centro desde la izquierda y conectó un cabezazo que hizo temblar el arco: la pelota reventó el palo y evitó el segundo.
Gimnasia, que llegaba con tres triunfos seguidos y como único puntero de la Zona B, sufre en casa, no está jugando bien y tendrá que reaccionar para no dejar puntos en el camino.
A Gimnasia le costó encontrar los caminos y apenas insinuó peligro en algunas pelotas paradas, aunque sin generar ocasiones claras. De esta manera, el Lobo se fue al descanso perdiendo 1-0 ante la Fragata.
En el complemento, Gimnasia salió decidido a buscar la igualdad y rápidamente llevó peligro al área rival. A los 10 minutos llegó el premio: tras un córner desde la derecha, Nicolás Ferreyra ganó en el segundo palo y la bajó de cabeza para que Lautaro Carrera, en el área chica, la empujara y anotara su primer gol con la camiseta del Lobo.
Carrera convirtió el empate para Gimnasia
Acto seguido, un centro desde la derecha generó peligro en el área, Mario Galeano no consiguió dominar el balón, pero el rebote quedó servido para Nicolás Ferreyra, que definió con un potente derechazo cruzado para marcar el 2-1 a favor del Lobo.