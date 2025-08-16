En vivo: Gimnasia y Esgrima reaccionó y lo dio vuelta 2-1 frente a Almirante Brown en el Legrotaglie

El defensor Lautaro Carrera y el goleador Nicolás Ferreyra marcaron los tantos de Gimnasia, que perdía 1-0 por el golazo de Santiago Villalba.

El Lobo está dejando pasar una gran oportunidad de sacar mayor ventaja en la cima de la Zona B.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que está puntero solo en la Zona B de la Primera Nacional. derrota 2-1 a Almirante Brown en el Víctor Antonio Legrotaglie en un duelo correspondiente a la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.

Cuando apenas iban 10 minutos, Santiago Villalba sorprendió a todos: recibió cerca de la medialuna, enganchó hacia su perfil derecho y sacó un derechazo que se metió por arriba de Lautaro Petruchi, poniendo el 1-0 para Almirante Brown con un verdadero golazo.

Lejos de conformarse con la ventaja, la Fragata fue por más. A los 24 minutos, Gerardo Alegre ganó en el área tras un centro desde la izquierda y conectó un cabezazo que hizo temblar el arco: la pelota reventó el palo y evitó el segundo.

Gimnasia, que llegaba con tres triunfos seguidos y como único puntero de la Zona B, sufre en casa, no está jugando bien y tendrá que reaccionar para no dejar puntos en el camino.

A Gimnasia le costó encontrar los caminos y apenas insinuó peligro en algunas pelotas paradas, aunque sin generar ocasiones claras. De esta manera, el Lobo se fue al descanso perdiendo 1-0 ante la Fragata.