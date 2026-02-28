En vivo: Gimnasia y Esgrima empata con Boca en La Bombonera

Gimnasia sorprendió a Boca Juniors en La Bombonera con gol de Paredes pero a los 42 empató Merentiel para el xeneize.

El primer tiempo en La Bombonera dejó un 1-1 intenso, con matices claros en la propuesta de cada equipo. Boca Juniors asumió el protagonismo desde el arranque, pero su dominio fue más territorial que profundo: mucha circulación, pocas rupturas y escasa sorpresa para quebrar el orden de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que defendió con inteligencia sin meterse en su área y sostuvo la línea lo más cerca posible de la mitad de la cancha.

El Lobo mendocino eligió un plan claro: bloque compacto, salidas rápidas por los costados y valentía para presionar en zonas intermedias. En una de sus primeras llegadas, encontró premio. Centro preciso de Franco Lencioni desde la derecha y aparición de Paredes, que anticipó en el área para el 1-0. El gol sacudió a Boca, que entró en un pasaje de nerviosismo, con imprecisiones en los últimos metros y sin poder comprometer con claridad al arquero visitante.

Gol de Gimnasia en la Bombonera Gol de Gimnasia en la Bombonera TNT Sports Cuando el trámite parecía inclinarse para Gimnasia, la jerarquía individual cambió el pulso. En una de las pocas jugadas limpias del local, Miguel Merentiel encontró el espacio y definió para el 1-1, devolviendo equilibrio al marcador y al ánimo xeneize. Sobre el cierre, el ritmo no bajó: Boca empujó con más ímpetu que ideas y el Lobo sostuvo su libreto, firme y ordenado.





Sobre el cierre llegó la gran polémica de la etapa inicial. Adam Bareiro convertía el segundo para el local tras una jugada que desató el festejo en la Bombonera, pero el árbitro anuló el tanto a instancias del VAR por una posición adelantada en el inicio de la acción. La revisión enfrió el clima y terminó de sellar un primer tiempo abierto y cargado de tensión.

El empate al descanso le hace justicia al desarrollo: Boca con la iniciativa y la obligación; Gimnasia de Mendoza con un planteo valiente, efectivo y sin complejos. Quedó la sensación de un partido abierto, de esos que se definen por detalles.