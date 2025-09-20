En vivo: Gimnasia recibe a San Telmo con el objetivo de ganar y recuperar la punta de su zona

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá este sábado a las 17.30 a San Telmo en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 32 de la Primera Nacional. Con arbitraje de Adrián Franklin y transmisión de TyC Sports Play, el Lobo buscará recuperarse de la derrota sufrida el lunes y volver al triunfo para recuperar la cima de la Zona B.