En vivo: Gimnasia pierde 2-0 con Agropecuario y está cediendo el liderazgo de su zona

Con goles de Mosqueira y Blando, Agropecuario derrota a Gimnasia en Carlos Casares y el Lobo está peridendo la cima a manos de Estudiantes de Río IV.

Gimnasia y Esgrima, líder de la Zona B de la Primera Nacional, pierde 1-0 frente a Agropecuario en Carlos Casares en un partido correspondiente a la fecha 31. El único gol del partido, hasta el momento, lo marcó Rodrigo Mosqueira a los 23 minutos del primer tiempo.

El gol de Agropecuario para el 1-0 ante Gimnasia. TyC Sports

El Lobo llegó a esta fecha con 56 puntos, perseguido de cerca por Gimnasia de Jujuy (54), el único que podía superarlo. Pero el conjunto jujeño cayó 1 a 0 frente a Nueva Chicago y le dio aire al equipo de Ariel Broggi, que si gana estirará a cinco la diferencia sobre uno de sus rivales directos.

Además, Estudiantes de Río Cuarto venció 1-0 a Mitre de Santiago del Estero y alcanzó la línea de 56 unidades, igualando al Lobo en lo más alto de la tabla.