En vivo: Gimnasia pierde 1-0 frente a Chicago en Mataderos y está dejando el liderazgo de su zona

Gimnasia, que viene de dos derrotas al hilo, pierde 1-0 contra Nueva Chicago por la fecha 29 de la Primera Nacional y no puede volver a la cima.

MDZ Deportes

En el duelo de la primera rueda, Gimnasia empató con Nueva Chicago en el Víctor Legrotaglie. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará este lunes desde las 17.10 frente a Nueva Chicago, en el estadio República de Mataderos, por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. El Lobo buscará cortar la mala racha de dos caídas al hilo para volver a la cima.

El árbitro será Álvaro Carranza y el partido se verá por TyC Sports y TyC Sports Play.

El golazo de Diego Arroyo para el 1-0 de Chicago ante el Lobo

Diego Arroyo puso el 1-0 de Chicago sobre Gimnasia

Diego Arroyo puso el 1-0 de Chicago sobre Gimnasia.

El minuto a minuto de Nueva Chicago vs Gimnasia

