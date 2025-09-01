En vivo: Gimnasia pierde 1-0 frente a Chicago en Mataderos y está dejando el liderazgo de su zona
Gimnasia, que viene de dos derrotas al hilo, pierde 1-0 contra Nueva Chicago por la fecha 29 de la Primera Nacional y no puede volver a la cima.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará este lunes desde las 17.10 frente a Nueva Chicago, en el estadio República de Mataderos, por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. El Lobo buscará cortar la mala racha de dos caídas al hilo para volver a la cima.
El árbitro será Álvaro Carranza y el partido se verá por TyC Sports y TyC Sports Play.