En vivo: Gimnasia no puede romper el cero contra Instituto en el Víctor Legrotaglie
César Rigamonti, arquero de Gimnasia, le contuvo un disparo desde los doce pasos a Franco Jara, delantero de Instituto. Luego, al Lobo le anularon un gol.
Después de dos caídas consecutivas, Gimnasia y Esgrima busca reencontrarse con el triunfo frente a Instituto de Córdoba por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con la ilusión de hacerse fuerte en casa y apoyado por su gente.
Gimnasia salió decidido a manejar el partido desde el arranque y avisó rápido: a los 30 segundos, Ulises Sánchez sacó una volea desde afuera del área que pasó apenas por arriba del travesaño.
El Lobo mantuvo la intensidad en los primeros minutos y a los 3' volvió a acercarse con un derechazo cruzado de Agustín Módica, que salió débil y fue controlado sin inconvenientes por Manuel Roffo.
A los 6', tras un centro desde la izquierda, Imanol González intentó despejar de cabeza, pero la pelota le dio en el brazo izquierdo. Luego de la revisión en el VAR, el juez Lobo Medina sancionó penal para Instituto.
Franco Jara se hizo cargo de la ejecución con un remate fuerte al medio, pero César Rigamonti aguantó firme en el medio, adivinó la intención y atajó el disparo para sostener el cero.
El penal atajado por César Rigamonti para Gimnasia ante Instituto
A los 21 minutos, luego de un tiro de esquina desde la izquierda, Ezequiel Muñoz se impuso en el área con un cabezazo potente y convirtió para el Lobo mendocino. Sin embargo, antes de ingresar al arco, la pelota rozó en Juan Franco, que estaba en posición adelantada, y tras la revisión del VAR el gol fue anulado.