En vivo: Gimnasia le gana 2-0 a Chaco For Ever y se corta solo en la cima de la Zona B

Por la fecha 26 de la Primera Nacional, Gimnasia derrota a Chaco For Ever en el Estadio Juan Alberto García con goles de Muñoz y Antonini y es único líder.

Diego Bautista

Luego de un tiro de esquina de Lencioni, Muñoz anticipó en el primer palo y, de cabeza, estableció la diferencia a favor de Gimnasia.

Gimnasia y Esgrima vence 2-0 a Chaco For Ever como visitante por la 26ª fecha de la Primera Nacional y, de mantenerse el resultado, quedará como único puntero de la Zona B. El encuentro se juega en el estadio Juan Alberto García, con arbitraje de Maximiliano Macheroni y transmisión de TyC Sports Play.

El gol llegó a los 20 minutos del primer tiempo: Facundo Lencioni ejecutó un preciso córner desde la derecha y encontró en el área a Matías Muñoz, que ganó en las alturas y conectó un cabezazo letal para poner en ventaja al Blanquinegro. Con este resultado y si el Lobo jujeño no suma de a tres ante Mitre en Santiago del Estero, el conjunto mendocino se subirá en soledad a lo más alto de la tabla.

A los 38 minutos, Gimnasia estiró la diferencia: Fermín Antonini capturó un rebote en la puerta del área y, con un derechazo preciso, la colocó junto al palo para sellar el 2-0.

