En vivo: Gimnasia empató una final para el infarto y la definición será por penales

Gimnasia y Esgrima juega un duelo decisivo ante Deportivo Madryn por la gran final de la Primera Nacional , con el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino como premio.

El encuentro se disputa desde las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López, con ambas hinchadas presentes, arbitraje de Nicolás Ramírez, asistencia en el VAR de Héctor Paletta y transmisión en vivo de TyC Sports.

El Lobo, protagonista de nueve Nacionales y ausente de Primera desde 1984, busca regresar después de 42 años. Enfrente estará Madryn, que sueña con hacer historia y transformarse en el tercer club chubutense en alcanzar la élite, tras Huracán de Comodoro Rivadavia (1971) e Independiente de Trelew (1972).

El encuentro empezó con polémica. Gimnasia llegó al gol, pero una mano previa, a los 5 minutos, le privó al conjunto de Broggi ponerse en ventaja. De todas maneras, en el arranque, el Lobo fue el que propuso y atacó a los patagónicos por todos lados.

Con el correr de los minutos Madryn se asentó y el partido se emparejó. Se hizo más luchado que jugado y casi sin pisar las áreas. Aunque cuando atacaba, Gimnasia era más claro que su rival.

Sobre el final del primer tiempo, Nico Romano hizo un golazo y le puso justicia al marcador, pero por una mano previa de Servetto, el árbitro Nicolás Ramírez decidió anular el tanto del 10 del Lobo, por eso, al descanso se fueron igualados en 0.

En el inicio del complemento, a los 7, Gimnasia tuvo una clarísima tras un pelotazo de Rigamonti, que no pudo aprovechar Ferreyra. Tras esa, Madryn llegó con una pelota parada, a los 8.

gimnasia mendoza deportivo madryn final ascenso 3 Marina Espeche / MDZ

Después de eso, se lastimaron poco, y jugaron poco. Aunque siempre las mejores intenciones eran del blanquinegro.

Promediando el segundo tiempo, Broggi arrancó con los cambios para darle aire a un equipo que empezaba a cansarse, como su rival, más allá de que en el entretiempo Antonio ingresó por Antonini. A la cancha fueron, a los 23, Recalde y Galeano, por Romano y Servetto.

A los 32, Deportivo Madryn encontró un premio que no merecía a través de dos ex Gimnasia. Centro de Solís y cabezazo de Silva para el 1 a 0 parcial.

A partir de allí, Gimnasia lo fue a buscar con alma y vida. Y tuvo su premio sobre la hora. Penal clarísimo por una mano en el área del equipo de Gracián y definición magitral de Lencioni desde los 12 pasos. 1 a 1 y alargue.

Apenas iniciado el tiempo suplementario, Nicolás Mana puso en vilo a todo Gimnasia, pero su gol fue correctamente anulado por posición adelantada. Desde entonces, el Lobo tomó el control del juego, tanto en lo estratégico como en lo anímico, y se fue con todo en busca del triunfo: Lencioni, Recalde y Mondino tuvieron chances claras, pero el arquero Bonnín se lució con tres atajadas decisivas que evitaron el grito del ascenso.

El minuto a minuto de Gimnasia vs Deportivo Madryn