En vivo: Gimnasia empata como local ante San Lorenzo en un Legrotaglie repleto

Después del debut triunfal como visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el Lobo iguala con el Ciclón por la segunda fecha del Apertura.

Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo empatan sin goles en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026

Luego de un recibimiento espectacular por parte de los hinchas de Gimnasia a su equipo, en el reestreno en Primera división en condición de local después de 42 años de ausencia, el equipo de Ariel Broggi se adueñó del balón y fue protagonista en el primer cuarto de hora.

En ese lapso, Gimnasia tuvo un par de aproximaciones en las que podría haber abierto el marcador. ¿La más clara? Cuando el Lobo presionó al Ciclón en la salida, Herrera perdió ante la presión de Saavedra y el balón le quedó a Ulises Sánchez, quien sacó un zurdazo impecable que el arquero Gill mandó al córner.