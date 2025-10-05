En vivo: Gimnasia empata 0-0 ante Defensores de Belgrano en el Legrotaglie y por ahora es finalista

Gimnasia empata ante Defensores de Belgrano y se está clasificando a la final del primer ascenso porque Estudiantes de Buenos Aires cae en Santiago del Estero.

El Lobo presiona y va en busca del primero frente a Defensores de Belgrano, que se defiende bien.

Gimnasia y Esgrima empata 0-0 con Defensores de Belgrano en la última fecha de la etapa regular de la Primera Nacional, con el objetivo claro de meterse en la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El Lobo depende de sí mismo: si gana, se mete directo en la final. En caso de empate, deberá esperar que Estudiantes de Caseros no se imponga ante Mitre de Santiago del Estero. Si pierde, todavía tendrá chances si no ganan ni Estudiantes de Río Cuarto, ni Morón, ni el propio Pincha de Caseros.

Desde el arranque, Gimnasia tomó la iniciativa y en los primeros diez minutos se plantó en campo rival, presionando alto y buscando generar peligro, aunque sin lograr profundidad en los metros finales.

A los 18 minutos, el Lobo tuvo la más clara del primer tramo: Nicolás Ferreyra bajó la pelota dentro del área y Mario Galeano, completamente solo, se abrió paso para definir, pero el arquero visitante reaccionó a tiempo y le ahogó el grito con una gran atajada.

Gimnasia volvió a generar peligro a los 26' tras una jugada rápida: Nicolás Ferreyra sacó un lateral que todo Defensores reclamó como suyo y dejó mano a mano a Facundo Lencioni, quien se metió con decisión por el costado izquierdo y, pese al poco ángulo, sacó un potente zurdazo que superó al arquero pero se fue apenas desviado.