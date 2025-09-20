Presenta:

En vivo: Gimnasia derrota 2-0 a San Telmo en el Legrotaglie y recupera la cima de su zona

Con un cabezazo de Ferreyra y otro golazo de Lencioni, Gimnasia le gana a San Telmo y escala a lo más alto de la tabla porque cae Estudiantes de Río Cuarto.

Diego Bautista

Brian Nicolás Ferreyra celebra con todo el golazo del 1-0 de Gimnasia.

Con un cabezazo perfecto de Brian Nicolás Ferreyra,Gimnasia y Esgrima de Mendoza le gana 2-0 a San Telmo en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 32 de la Primera Nacional, y recupera la cima de las posiciones de la Zona B, ya que Estudiantes de Río Cuarto está cayendo frente a Chaco For Ever.

Gimnasia estuvo muy cerca de abrir el marcador a los 14' con un derechazo de Nicolás Romano dentro del área que pasó rozando el palo derecho del arquero visitante.

