En vivo: Gimnasia derrota 2-0 a San Telmo en el Legrotaglie y recupera la cima de su zona

Con un cabezazo perfecto de Brian Nicolás Ferreyra,Gimnasia y Esgrima de Mendoza le gana 2-0 a San Telmo en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 32 de la Primera Nacional, y recupera la cima de las posiciones de la Zona B, ya que Estudiantes de Río Cuarto está cayendo frente a Chaco For Ever.