En vivo: Gimnasia derrota 2-0 a San Telmo en el Legrotaglie y recupera la cima de su zona
Con un cabezazo de Ferreyra y otro golazo de Lencioni, Gimnasia le gana a San Telmo y escala a lo más alto de la tabla porque cae Estudiantes de Río Cuarto.
Con un cabezazo perfecto de Brian Nicolás Ferreyra,Gimnasia y Esgrima de Mendoza le gana 2-0 a San Telmo en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 32 de la Primera Nacional, y recupera la cima de las posiciones de la Zona B, ya que Estudiantes de Río Cuarto está cayendo frente a Chaco For Ever.
Gimnasia estuvo muy cerca de abrir el marcador a los 14' con un derechazo de Nicolás Romano dentro del área que pasó rozando el palo derecho del arquero visitante.