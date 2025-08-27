En vivo: Gimnasia cae 1-0 con Morón y el rival se pone a tres puntos de alcanzarlo en la cima
Con gol de Emiliano Franco, Deportivo Morón le está ganando 1-0 a Gimnasia en un duelo pendiente de la Zona B de la Primera Nacional.
Gimnasia y Esgrima cae 1-0 ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un duelo pendiente de la Zona B de la Primera Nacional que puede ser clave en la recta final del torneo. El primer gol del encuentro fue convertido por Emiliano Franco a los 35 minutos de la primera parte.