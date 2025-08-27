Presenta:

Deportes

|

gimnasia y esgrima

En vivo: Gimnasia cae 1-0 con Morón y el rival se pone a tres puntos de alcanzarlo en la cima

Con gol de Emiliano Franco, Deportivo Morón le está ganando 1-0 a Gimnasia en un duelo pendiente de la Zona B de la Primera Nacional.

MDZ Deportes

El gol de Deportivo Morón ante Gimnasia.

TyC Sports
Deportivo Morón derrota a Gimnasia y se pone a tres del Lobo mendocino en la pelea por el ascenso.&nbsp;

Deportivo Morón derrota a Gimnasia y se pone a tres del Lobo mendocino en la pelea por el ascenso. 

Prensa Deportivo Morón

Gimnasia y Esgrima cae 1-0 ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un duelo pendiente de la Zona B de la Primera Nacional que puede ser clave en la recta final del torneo. El primer gol del encuentro fue convertido por Emiliano Franco a los 35 minutos de la primera parte.

El gol de Deportivo Morón ante el Lobo

El gol de Deportivo Morón ante Gimnasia

El gol de Deportivo Morón ante Gimnasia.

Te Podría Interesar

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima vs Deportivo Morón

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas