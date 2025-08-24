Presenta:

En vivo: con Franco Mastantuono de titular, Real Madrid le gana 1-0 ante Real Oviedo con gol de Mbappé

En el segundo partido de LaLiga, Xabi Alonso lo mandó a la cancha como titular en el Real Madrid, que iguala sin goles frente a Real Oviedo como visitante.

MDZ Deportes

Franco Mastantuono cayó en el área y pidió penal en una jugada durante el primer tiempo, pero no se lo concedieron.

Franco Mastantuono es titular en el Real Madrid. En apenas su segundo partido con el club, Xabi Alonso lo incluyó en el once inicial para enfrentar al recién ascendido Real Oviedo. Así, la joyita ex River, que lleva la camiseta número 30, se mete en el equipo de gala del Merengue, que busca su segunda victoria al hilo en LaLiga.

El gol de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid

Gol de Mbappé frente a Real Oviedo

Gol de Mbappé frente a Real Oviedo

Seguí el minuto a minuto de Real Oviedo vs Real Madrid

