En vivo: con Franco Mastantuono de titular, Real Madrid le gana 1-0 ante Real Oviedo con gol de Mbappé
En el segundo partido de LaLiga, Xabi Alonso lo mandó a la cancha como titular en el Real Madrid, que iguala sin goles frente a Real Oviedo como visitante.
Franco Mastantuono es titular en el Real Madrid. En apenas su segundo partido con el club, Xabi Alonso lo incluyó en el once inicial para enfrentar al recién ascendido Real Oviedo. Así, la joyita ex River, que lleva la camiseta número 30, se mete en el equipo de gala del Merengue, que busca su segunda victoria al hilo en LaLiga.