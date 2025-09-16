En vivo: con Franco Mastantuono de titular, el Real Madrid iguala 1-1 con el Marsella en su debut en Champions
El elenco francés se puso en ventaja en el Santiago Bernabéu con un gol de Timothy Weah. Franco Mastantuono es titular en el Merengue.
Este martes comenzó una nueva edición de la Champions League, que tendrá el debut de varios jugadores argentinos. El duelo más atractivo de la jornada es el del Real Madrid de Franco Mastantuono, que recibe al Olympique de Marsella de Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli y Facundo Medina.
Olympique de Marsella se puso en ventaja en el Bernabeu
Te Podría Interesar
Mbappé no perdonó desde los 12 pasos y empató el Real Madrid
Noticia en construcción...