En vivo: con Franco Mastantuono de titular, el Real Madrid iguala 1-1 con el Marsella en su debut en Champions

El elenco francés se puso en ventaja en el Santiago Bernabéu con un gol de Timothy Weah. Franco Mastantuono es titular en el Merengue.

Franco Mastantuono se convirtó en el titular más joven en disputar un partido de Champions League con la camiseta del Real Madrid.&nbsp; &nbsp;

Este martes comenzó una nueva edición de la Champions League, que tendrá el debut de varios jugadores argentinos. El duelo más atractivo de la jornada es el del Real Madrid de Franco Mastantuono, que recibe al Olympique de Marsella de Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli y Facundo Medina.

Olympique de Marsella se puso en ventaja en el Bernabeu

Mbappé no perdonó desde los 12 pasos y empató el Real Madrid

Mbappé de penal empató para el Real Madrid

El minuto a minuto de Real Madrid vs Olympique de Marsella

