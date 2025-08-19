En vivo: con Franco Mastantuono en el banco, Real Madrid empata 0-0 ante Osasuna

Franco Mastantuono fue convocado para el estreno liguero del Real Madrid y podría sumar sus primeros minutos oficiales.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante el partido de la primera jornada de LaLiga ante Osasuna , en el estadio Santiago Bernabéu.

El joven argentino Franco Mastantuono, recientemente incorporado al Real Madrid, esperará su oportunidad desde el banco en el debut liguero frente a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Con apenas cuatro entrenamientos y tras cumplir 18 años, el mediocampista podría sumar sus primeros minutos oficiales en un partido por la primera fecha de LaLiga.

Real Madrid Osasuna Real Madrid y Osasuna se enfrentan por la primera fecha de LaLiga. EFE El regreso del uruguayo Federico Valverde, recuperado de una sobrecarga muscular, es la principal novedad del once titular. Xabi Alonso repite la base del equipo que goleó al Tirol en el único amistoso con público de la pretemporada, con Valverde entrando en lugar de Dani Ceballos. En el frente de ataque, Brahim Díaz conserva su lugar, enviando a Rodrygo al banquillo.

Los fichajes del Real Madrid para la temporada 2025/26 ocupan un lugar destacado en la alineación. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras serán titulares, reforzando una defensa madridista que llega con bajas sensibles: Antonio Rüdiger está suspendido, mientras que Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick se encuentran lesionados.

De esta manera, Xabi Alonso encara el estreno en el Santiago Bernabéu con un equipo renovado y con la expectativa de ver a Mastantuono, considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol argentino, debutar en el fútbol europeo en la élite.

Osasuna, en tanto, saldrá con un esquema de cinco defensores y Ante Budimir como referencia ofensiva, en lo que será el primer once oficial de Alessio Lisci al frente del conjunto navarro.