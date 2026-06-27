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Franco Colapinto sale nuevamente a pista.
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En vivo: Franco Colapinto ya disputa la última práctica libre del GP de Austria

El piloto argentino Franco Colapinto afronta un sábado decisivo, con la última sesión de entrenamientos antes de pelear por un lugar en la grilla.

MDZ Deportes

Franco Colapinto vuelve a salir a pista este sábado en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 para disputar la práctica libre 3, la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación que ordenará la grilla de partida para la carrera del domingo.

La actividad en el Red Bull Ring comenzará con la práctica libre 3 desde las 7:30 (hora de Argentina), mientras que la clasificación se disputará a partir de las 11, en una jornada clave para definir las aspiraciones del fin de semana.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 de Austria

Colapinto apuesta por el neumático blando

Transcurridos los primeros diez minutos de la sesión, Nico Hulkenberg salió a pista con neumáticos blandos para Audi, la misma elección que hizo Franco Colapinto con Alpine.

Por su parte, Isack Hadjar también comenzó a girar con su Red Bull, aunque en su caso lo hizo con el compuesto duro.

Pérez sigue en pista

El equipo continúa ajustando la configuración de su monoplaza después de los inconvenientes que sufrió durante la jornada del viernes. El piloto tuvo que regresar en varias oportunidades a boxes a lo largo de las dos sesiones de entrenamientos libres, mientras que Bottas también debió volver al garaje en la FP2 con parte del fondo plano de su auto en llamas

7:30 Comienza la FP3

Checo Pérez es el primero en salir a pista con gomas medias.

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