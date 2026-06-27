En vivo: Franco Colapinto ya disputa la última práctica libre del GP de Austria
El piloto argentino Franco Colapinto afronta un sábado decisivo, con la última sesión de entrenamientos antes de pelear por un lugar en la grilla.
El piloto argentino Franco Colapinto afronta un sábado decisivo, con la última sesión de entrenamientos antes de pelear por un lugar en la grilla.
Franco Colapinto vuelve a salir a pista este sábado en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 para disputar la práctica libre 3, la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación que ordenará la grilla de partida para la carrera del domingo.
El piloto argentino de Alpine buscará mejorar el rendimiento mostrado durante la jornada del viernes, que dejó sensaciones encontradas. Tras un prometedor comienzo en la primera práctica, no pudo repetir el desempeño en la segunda tanda y terminó lejos de los puestos de vanguardia.
La actividad en el Red Bull Ring comenzará con la práctica libre 3 desde las 7:30 (hora de Argentina), mientras que la clasificación se disputará a partir de las 11, en una jornada clave para definir las aspiraciones del fin de semana.