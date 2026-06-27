En vivo: Franco Colapinto ya disputa la última práctica libre del GP de Austria

Colapinto apuesta por el neumático blando

Transcurridos los primeros diez minutos de la sesión, Nico Hulkenberg salió a pista con neumáticos blandos para Audi, la misma elección que hizo Franco Colapinto con Alpine.

FP3 - 12/60 MINS:



Franco, HUL and HAD are the only cars on track at the moment.



We’ve started on the Soft tyre — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 27, 2026

Por su parte, Isack Hadjar también comenzó a girar con su Red Bull, aunque en su caso lo hizo con el compuesto duro.