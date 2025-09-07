En vivo: Franco Colapinto ya disputa el Gran Premio de Italia
Franco Colapinto, piloto de Alpine, disputará su 10° carrera de la temporada 2025 de la Fórmula en el histórico circuito de Monza.
Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. El piloto de Alpine, que no viene teniendo un buen fin de semana, saldrá desde la posición 17° en el Autódromo Internacional de Monza y tendrá que hacer un gran trabajo para meterse dentro del top 10.