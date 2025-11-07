Presenta:
Ya confirmado como piloto de Alpine para 2026, Colapinto sale a disputar la FP1 del GP de Brasil.
En vivo: Franco Colapinto y una gran vuelta rápida en la FP1 del Gran Premio de Brasil

En una de sus últimas vueltas rápidas, Franco Colapinto mostró un buen ritmo y marcó un tiempo de 1:11.385 con las gomas medias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1986791581932798145&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Brasil

Gran vuelta de Franco Colapinto a falta de 10 minutos para el final

En una de sus últimas vueltas rápidas, el pilarense mostró un buen ritmo y marcó un tiempo de 1:11.385 con las gomas medias.

La mamá y la hermana de Colapinto presentes en Brasil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1986814951340609713&partner=&hide_thread=false
Russell sigue dominando en la FP1

A falta de 20 minutos para el final, el británico George Russell (Mercedes) mantiene el mejor tiempo de la jornada: 1:11.188. Detrás del inglés se ubican el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 180 milésimas, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 213 milésimas.

Colapinto sigue bajando sus tiempos

Previo a ingresar a los boxes para ajustar algunas piezas en el A525 y diagramar la estrategia para los últimos 30 minutos, FC43 bajó su tiempo y en su tercer giro rápido marcó un tiempo de 1:12.338.

El fuerte choque de Tsunoda

El japonés se fue de largo a la salida de una curva y se subió a los pianos. Esto provocó que hiciera un trompo y rozara la esquina de las barreras con uno de los neumáticos delanteros. Dañó la placa lateral y debió regresar a los boxes para que revisen el auto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986807845522653404&partner=&hide_thread=false
Buen tiempo de Colapinto en su segundo giro rápido

Tras marcar su primer tiempo, el pilarense siguió en la pista y mejoró su rendimiento. En su segunda vuelta rápida marcó un tiempo de 1:12.882 con gomas duras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986808546613137629&partner=&hide_thread=false
Franco Colapinto dio su primera vuelta rápida en Interlagos

El piloto argentino salió al circuito de Interlagos y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:13.749 con las gomas duras. Además, quedó a 1.5 segundos del líder, Oscar Piastri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986804754555588740&partner=&hide_thread=false

