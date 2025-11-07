En vivo: Franco Colapinto y una gran vuelta rápida en la FP1 del Gran Premio de Brasil
En una de sus últimas vueltas rápidas, Franco Colapinto mostró un buen ritmo y marcó un tiempo de 1:11.385 con las gomas medias.
En una de sus últimas vueltas rápidas, Franco Colapinto mostró un buen ritmo y marcó un tiempo de 1:11.385 con las gomas medias.
Ya confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, Franco Colapinto buscará mantenerse enfocado en mejorar su rendimiento con respecto a las últimas carreras y este viernes a partir de las 11:30 (hora de Argentina), el pilarense sale al circuito de Interlagos para afrontar la FP1 del Gran Premio de Brasil.