En vivo: Franco Colapinto y una gran segunda vuelta rápida en la qualy del Gran Premio de Italia
Franco Colapinto, piloto de Alpine, salió a la pista de Monza para disputar la clasificación del GP de Italia y en su segundo giro marcó un tiempo de 1:20.181.
Luego de completar la tercera y última sesión de entrenamientos libres, la cual finalizó en el puesto 14°, Franco Colapinto no tiene descanso y vuelve a salir al Autódromo Internacional de Monza para disputar la clasificación del Gran Premio de Italia a las 11:00 (hora de Argentina). El piloto de Alpine intentará mantener su buen ritmo y buscará quedar en los puestos de arriba para salir en una buena posición en la carrera del domingo.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Italia
Gran segunda vuelta rápida de Colapinto
El argentino volvió a romper su marca y esta vez su tiempo fue de 1:20.181 con gomas blandas que lo posicionó en el puesto 13°. Con su gran estrategia y a menos que no haya ninguna bandera roja, el número 43 tendrá la oportunidad de marcar una última vuelta rápida antes de que finalice la Q1 y poder asegurar su lugar en la Q2.
Te Podría Interesar
Primera vuelta rápida de Colapinto en la Q1
El argentino salió a la pista del Autódromo de Monza por detrás de los Ferrari, Williams y Aston Martin. En su primer tiempo, el pilarense de 21 años tuvo un buen ritmo esperado y marcó una tiempo de 1:20.670. De todas formas aún faltan 12 minutos para el final y Franco puede mejorar aún más su marca para meterse en la Q2.