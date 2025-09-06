En vivo: Franco Colapinto y una gran segunda vuelta rápida en la qualy del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto, piloto de Alpine, salió a la pista de Monza para disputar la clasificación del GP de Italia y en su segundo giro marcó un tiempo de 1:20.181.

Luego de completar la tercera y última sesión de entrenamientos libres, la cual finalizó en el puesto 14°, Franco Colapinto no tiene descanso y vuelve a salir al Autódromo Internacional de Monza para disputar la clasificación del Gran Premio de Italia a las 11:00 (hora de Argentina). El piloto de Alpine intentará mantener su buen ritmo y buscará quedar en los puestos de arriba para salir en una buena posición en la carrera del domingo.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Italia Gran segunda vuelta rápida de Colapinto El argentino volvió a romper su marca y esta vez su tiempo fue de 1:20.181 con gomas blandas que lo posicionó en el puesto 13°. Con su gran estrategia y a menos que no haya ninguna bandera roja, el número 43 tendrá la oportunidad de marcar una última vuelta rápida antes de que finalice la Q1 y poder asegurar su lugar en la Q2.

¡FRANCO HACE UNA SEGUNDA VUELTA Y SUBE A P11!

1:20.181 (+0.570)



1:20.181 (+0.570) () pic.twitter.com/S2k9iTColZ — 43 (@ColapintoFiles) September 6, 2025