Presenta:
Franco Colapinto sale a la pista para disputar la FP1 del GP de Las Vegas.
En Vivo

En vivo: Franco Colapinto y una correcta vuelta en la FP1 del Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto dio su primera vuelta rápida con los neumáticos blandos y marcó un tiempo de 1:36.758.

MDZ Deportes

Comienza un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. En esta ocasión, los días y horarios en los que se llevarán a cabo las prácticas, clasificación y carrera no serán habituales, ya que el Gran Premio de Las Vegas comenzará este jueves a las 21:30 (hora de Argentina) con la primera sesión de entrenamientos libres.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Las Vegas

Live Blog Post

Flavio Briatore sigue de cerca el rendimiento de Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1991677812822933900&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto marcó su primer tiempo con las gomas blandas, pero no logró avanzar mucho

Luego de dar algunas vueltas y no marcar tiempos, el piloto argentino dio su primera vuelta rápida con los neumáticos blandos a falta de 15 minutos para el final. 1:36.758 fue el tiempo establecido.

Live Blog Post

Franco Colapinto no marcó tiempos con los neumáticos blandos

El argentino ya dio cuatro vueltas con la goma blanda y no marcó tiempos. Su compañero Gasly, en tanto, subió al sexto lugar a 480 milésimas de Verstappen con ese compuesto.

Live Blog Post

Hadjar se calentó con Albon en plena pista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1991673181828956424&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienzan a entrar algunos pilotos a los boxes

Tras el primer stint, y llegando a la mitad de la sesión, los equipos empiezan a hacer entrar a sus autos para realizar los primeros ajustes de configuración y posiblemente montar un segundo juego de neumáticos.

Live Blog Post

Gran vuelta de Franco Colapinto antes de meterse en los boxes

En una de sus últimas vueltas rápidas previo a ingresar a los pits, el pilarense mostró un buen ritmo y marcó un tiempo de 1:37.379 con las gomas medias, a menos de un segundo y medio de la punta y a menos de tres décimas de Gasly.

Live Blog Post

Tiempos altos todavía en Las Vegas

Hulkenberg estaba 1° hasta que Max Verstappen se lo bajó en casi un segundo, para ponerse al frente con un tiempo de 1m36s493. Por su parte, Colapinto aparece 18°, con un registro de 1:38.829.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1991670188769415472&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto sigue bajando sus tiempos

Previo a ingresar a los boxes para ajustar algunas piezas en el A525 y diagramar la estrategia, FC43 bajó su tiempo y en su tercer giro rápido marcó un tiempo de 1:40.501.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/1991667312651358543&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Buen tiempo de Colapinto en su segundo giro rápido

Tras marcar su primer tiempo, el pilarense siguió en la pista y mejoró su rendimiento. En su segunda vuelta rápida marcó un tiempo de 1:42.515.

Live Blog Post

Franco Colapinto dio su primera vuelta rápida en Las Vegas

El piloto argentino salió al circuito callejero de Las Vegas y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:45.578 con las gomas medias. Además, quedó a 4.5 segundos del líder, Carlos Sainz.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos