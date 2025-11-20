En vivo: Franco Colapinto y una correcta vuelta en la FP1 del Gran Premio de Las Vegas
Franco Colapinto dio su primera vuelta rápida con los neumáticos blandos y marcó un tiempo de 1:36.758.
Comienza un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. En esta ocasión, los días y horarios en los que se llevarán a cabo las prácticas, clasificación y carrera no serán habituales, ya que el Gran Premio de Las Vegas comenzará este jueves a las 21:30 (hora de Argentina) con la primera sesión de entrenamientos libres.