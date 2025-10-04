En vivo: Franco Colapinto bajó sus tiempos en la FP3 del Gran Premio de Singapur
En su segunda vuelta rápida en la tercera práctica en Marina Bay, Franco Colapinto marcó un tiempo de 1.34:354 con gomas medias.
Luego de completar las primeras dos prácticas, Franco Colapinto regresa a la pista de Marina Bay para completar la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur. En esta FP3, el argentino buscará ultimar detalles de cara a lo que será la clasificación (10:00 hora de Argentina).
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 de Singapur
Video: bandera roja por un choque de Liam Lawson
El piloto neozelandés de Racing Bulls perdió el control de su monoplaza a la salida de la última curva, chocó levemente con los muros de contención, su alerón delantero salió disparado y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la sesión de entrenamientos.
Colapinto mejoró su tiempo y subió algunos puestos
En su segundo intento de marcar un tiempo rápido, el pilarense tuvo una leve mejoría y eso le permitió salir del fondo (se ubicó P15). El argentino marcó un tiempo de 1:34.354 y es probable que ahora vaya a los boxes para analizar la estrategia.
Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP3
El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los Haas, y también marcó el primer tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres en Marina Bay. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:35.200 con gomas medias y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.