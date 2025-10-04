En vivo: Franco Colapinto bajó sus tiempos en la FP3 del Gran Premio de Singapur

En su segunda vuelta rápida en la tercera práctica en Marina Bay, Franco Colapinto marcó un tiempo de 1.34:354 con gomas medias.

Franco Colapinto sale a la pista para disputar la FP3 del Gran Premio de Singapur.

Luego de completar las primeras dos prácticas, Franco Colapinto regresa a la pista de Marina Bay para completar la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur. En esta FP3, el argentino buscará ultimar detalles de cara a lo que será la clasificación (10:00 hora de Argentina).

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 de Singapur Video: bandera roja por un choque de Liam Lawson El piloto neozelandés de Racing Bulls perdió el control de su monoplaza a la salida de la última curva, chocó levemente con los muros de contención, su alerón delantero salió disparado y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la sesión de entrenamientos.

RED FLAG

Liam Lawson has crashed at the exit of Turn 7. He says he is ok over the radio#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/sokFU1D1Pq — Formula 1 (@F1) October 4, 2025



Liam Lawson has crashed at the exit of Turn 7. He says he is ok over the radio#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/sokFU1D1Pq — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Colapinto mejoró su tiempo y subió algunos puestos En su segundo intento de marcar un tiempo rápido, el pilarense tuvo una leve mejoría y eso le permitió salir del fondo (se ubicó P15). El argentino marcó un tiempo de 1:34.354 y es probable que ahora vaya a los boxes para analizar la estrategia.

Franco Colapinto bloqueó y se fue de la largo en la curva...

#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SLKC7Eivfi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SLKC7Eivfi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025