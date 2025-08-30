En vivo: Franco Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida en la FP3 del GP de Países Bajos

Franco Colapinto, piloto de Alpine, sigue girando en el circuito de Zandvoort y en su segundo giro rápido, bajó su tiempo y marcó uno de 1:12.422.

Tras un gran viernes de prácticas, el cual finalizó en el puesto 18° y 9° respectivamente, Franco Colapinto vuelve a salir a la pista de Zandvoort para ultimar detalles de cara a la clasificación (11:00 hora de Argentina). Ahora, a partir de las 6:30, el piloto de Alpine buscará mantener su buen rendimiento del día de ayer y seguir ganando confianza durante la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 del GP de Países Bajos Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Zandvoort y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:12:422 y pudo haber sido mejor sino hubiera sufrido un pequeño despiste en la última curva.

Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP3 El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los McLaren, los Aston Martin y los Kick Sauber, y también marcó el primer tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres en Países Bajos. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:13:374 con gomas duras y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.