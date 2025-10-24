Presenta:

Deportes

|

Franco Colapinto

En vivo: Franco Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida en la FP2 del Gran Premio de México

Colapinto pasó rápidamente por boxes para cambiar su set de neumáticos y en su segundo giro rápido marcó un tiempo de 1:19.649.

MDZ Deportes

Franco Colapinto ya disputa la FP2 del Gran Premio de México. Foto: @AlpineF1Team

Franco Colapinto ya disputa la FP2 del Gran Premio de México. Foto: @AlpineF1Team

Luego de una gran actuación en la primera sesión de entrenamientos libres, en la cual finalizó en el puesto 9° y le sacó 0.500 segundos de diferencia a Paul Aron, Franco Colapinto vuelve a la pista de los Hermanos Rodríguez para afrontar a partir de las 19:00 (hora de Argentina), la FP2 del Gran Premio de México.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de México

Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida

Colapinto volvió a bajar su tiempo en su segunda vuelta rápida. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:19.649 con neumáticos medios y quedó a menos de 1 segundos de Leclerc, el líder de la sesión.

Te Podría Interesar

Excelente primera vuelta de Colapinto

El pilarense fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1.19.900 con gomas blandas que lo ubicó dentro de los primeros 10 lugares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1981843316279783899&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Notas Relacionadas