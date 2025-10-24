En vivo: Franco Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida en la FP2 del Gran Premio de México

Colapinto pasó rápidamente por boxes para cambiar su set de neumáticos y en su segundo giro rápido marcó un tiempo de 1:19.649.

Luego de una gran actuación en la primera sesión de entrenamientos libres, en la cual finalizó en el puesto 9° y le sacó 0.500 segundos de diferencia a Paul Aron, Franco Colapinto vuelve a la pista de los Hermanos Rodríguez para afrontar a partir de las 19:00 (hora de Argentina), la FP2 del Gran Premio de México.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de México Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida Colapinto volvió a bajar su tiempo en su segunda vuelta rápida. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:19.649 con neumáticos medios y quedó a menos de 1 segundos de Leclerc, el líder de la sesión.

Excelente primera vuelta de Colapinto El pilarense fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1.19.900 con gomas blandas que lo ubicó dentro de los primeros 10 lugares.