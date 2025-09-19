En vivo: Franco Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida en la FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto sigue bajando sus marcas en la FP2 de Baku y en su segundo giro rápido marcó un tiempo de 1:44.237 con gomas blandas.

Franco Colapinto no tuvo el comienzo esperado en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Alpine mostró un ritmo débil con respecto al resto de sus competidores y finalizó P19 en la primera práctica (solo por encima de su compañero Pierre Gasly). Es por ello que ahora a partir de las 9:00 (hora de Argentina), el pilarense saldrá nuevamente al circuito callejero de Baku para afrontar la segunda sesión de entrenamientos libres.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Azerbaiyán Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Baku y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:44.237.