En vivo: Franco Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida en la FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán
Franco Colapinto sigue bajando sus marcas en la FP2 de Baku y en su segundo giro rápido marcó un tiempo de 1:44.237 con gomas blandas.
Franco Colapinto no tuvo el comienzo esperado en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Alpine mostró un ritmo débil con respecto al resto de sus competidores y finalizó P19 en la primera práctica (solo por encima de su compañero Pierre Gasly). Es por ello que ahora a partir de las 9:00 (hora de Argentina), el pilarense saldrá nuevamente al circuito callejero de Baku para afrontar la segunda sesión de entrenamientos libres.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Azerbaiyán
Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida
El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Baku y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:44.237.
Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP2
El piloto argentino fue uno de los últimos en salir de los boxes junto a los McLaren y allí marcó su primer tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres en Baku. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:44:996 con gomas blandas y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.