Franco Colapinto sale a la pista para disputar la sesión verspetina en Baréin.
En vivo: Franco Colapinto se ubica P10 en el segundo día de ensayos en Baréin

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, se mantiene dentro del top 10 en lo que va de la jornada vespertina del segundo día de prácticas en Sakhir.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la jornada vespertina de Baréin

Piastri se pone primero con una vuelta récord

El piloto australiano de McLaren desplazó a Max Verstappen del primer lugar al marcar un tiempazo de 1:32.861 (el mejor tiempo de los test de Baréin) y se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos.

Colapinto regresa a los boxes tras un stint de pruebas con las gomas duras

Franco y Piastri mano a mano en Baréin

Se quedó Alonso y hay bandera roja

El Aston Martin del piloto asturiano se quedó parado en medio de la pista y esto provocó la salida de la bandera roja. Una lástima para Alonso, que había completado 68 vueltas en lo que va del día.

Verstappen marca el mejor tiempo

El tetracampeón del mundo sigue volando en Baréin y ahora marcó el mejor tiempo del segundo día de ensayos. 1:33.444 fue la marca del neerlandés.

Colapinto sale a la pista

El piloto de Alpine regresa al Circuito Internacional de Baréin para mejorar los tiempos que marcó durante la jornada matutina.

Colapinto aún se mantiene en los boxes

El pilarense no salió a la pista por el momento y se encuentra dentro del box ajustando algunos detalles con los mecánicos.

La jornada vespertina arranca a las 9 (hora de Argentina)

