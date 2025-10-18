Presenta:

Franco Colapinto

En vivo: Franco Colapinto se ubica en el puesto 17° en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Tras una accidentada largada, Franco Colapinto no pudo aprovechar los abandonos de Lando Norris, Oscar Piastri y Fernando Alonso, y se mantiene P17.

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto disputa la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Foto: @AlpineF1Team

Tras un viernes con poco ritmo, Franco Colapinto sabe que tiene que mejorar su rendimiento en lo que resta del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos, y la primera prueba de fuego la tendrá a las 14:00 (hora de Argentina) donde disputará la carrera Sprint en el Circuito de las Américas saliendo desde la posición 17°.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Estados Unidos

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, se ubica en el puesto 10°

El piloto francés ganó varias posiciones tras la caótica salida y ahora está por detrás de Kimi Antonelli y Oliver Bearman, el último que está sumando puntos en la Sprint.

Colapinto sufrió un toque de Stroll y tuvo que pasar por boxes

El argentino no salió indemne de la largada y su Alpine necesitó un arreglo para poder volver a la pista: sigue en el puesto 17.

Una largada caótica que terminó con el abandono de ambos McLaren

En la primera curva del Circuito de las Américas, Nico Hulkenberg tocó a Oscar Piastri por detrás y este golpeó la goma delantera izquierda de Lando Norris, su compañero de equipo, y todo terminó con una llanta en medio de la pista, alerones rotos y abandono por parte de los Papaya.

