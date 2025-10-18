En vivo: Franco Colapinto se ubica en el puesto 17° en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Tras una accidentada largada, Franco Colapinto no pudo aprovechar los abandonos de Lando Norris, Oscar Piastri y Fernando Alonso, y se mantiene P17.

Tras un viernes con poco ritmo, Franco Colapinto sabe que tiene que mejorar su rendimiento en lo que resta del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos, y la primera prueba de fuego la tendrá a las 14:00 (hora de Argentina) donde disputará la carrera Sprint en el Circuito de las Américas saliendo desde la posición 17°.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Estados Unidos Pierre Gasly, compañero de Colapinto, se ubica en el puesto 10° El piloto francés ganó varias posiciones tras la caótica salida y ahora está por detrás de Kimi Antonelli y Oliver Bearman, el último que está sumando puntos en la Sprint.

Colapinto sufrió un toque de Stroll y tuvo que pasar por boxes El argentino no salió indemne de la largada y su Alpine necesitó un arreglo para poder volver a la pista: sigue en el puesto 17.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1979595785583935736&partner=&hide_thread=false Franco is in - he rejoins the action in P17. pic.twitter.com/WjlZmKMcB8 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 18, 2025 Una largada caótica que terminó con el abandono de ambos McLaren En la primera curva del Circuito de las Américas, Nico Hulkenberg tocó a Oscar Piastri por detrás y este golpeó la goma delantera izquierda de Lando Norris, su compañero de equipo, y todo terminó con una llanta en medio de la pista, alerones rotos y abandono por parte de los Papaya.