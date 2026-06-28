En vivo: Franco Colapinto se ubica en el 17° lugar en el GP de Austria
Tras su entrada a boxes, Franco Colapinto ganó un lugar al superar a Stroll y ahora se mantiene en la posición 17° en el Red Bull Ring.
Tras su entrada a boxes, Franco Colapinto ganó un lugar al superar a Stroll y ahora se mantiene en la posición 17° en el Red Bull Ring.
Franco Colapinto quiere volver a sumar puntos como en Barcelona y para ello deberá hacer una carrera fantástica en el mítico y emblemático Red Bull Ring de Spielberg. El piloto argentino largará desde el 16° lugar en el Gran Premio de Austria y buscará ir avanzando posiciones a medida que transcurre la carrera para meterse dentro de los 10 mejores.
En cuanto a la parte de adelante, George Russell saldrá en la primera fila junto a Charles Leclerc mientras que Lewis Hamilton y el líder del campeonato mundial de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, lo harán desde la segunda fila.