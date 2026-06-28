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Franco Colapinto larga 16° en el Red Bull Ring.
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En vivo: Franco Colapinto se ubica en el 17° lugar en el GP de Austria

Tras su entrada a boxes, Franco Colapinto ganó un lugar al superar a Stroll y ahora se mantiene en la posición 17° en el Red Bull Ring.

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En cuanto a la parte de adelante, George Russell saldrá en la primera fila junto a Charles Leclerc mientras que Lewis Hamilton y el líder del campeonato mundial de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, lo harán desde la segunda fila.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Austria

Virtual Safety Car: se quedó Sainz en la recta principal

El Williams de Carlos Sainz se quedó sin potencia en la entrada de la recta principal del Red Bull Ring y tuvo que abandonar el GP de Austria. Ante ello, se desplegó el Virtual Safety Car para sacar el auto de la pista.

Colapinto a los boxes: cayó hasta el 20° lugar

El piloto argentino duró 21 vueltas hasta que desde el box de Alpine lo llamaron para cambiar las gomas y poner un set de neumáticos duros. Eso significa que irá hasta el final de carrera.

El Gran Premio de Austria tiene muchos cambios por la entrada a boxes

George Russell lidera en Spielberg y es escoltado por Antonelli. Luego, por detrás de ellos se encuentran los dos McLaren mientras que Hamilton y Verstappen se ubican 5° y 6°.

Las dos Ferraris ingresaron a boxes y perdieron varias posiciones

Tremenda batalla de campeones del mundo: Verstappen vs. Hamilton

El neerlandés superó al británico en la curva 1, pero rápidamente el de Ferrari volvió a recuperar el 2° lugar. Una digna batalla de dos campeones del mundo de la Fórmula 1.

Colapinto batalla contra Albon por el 17° lugar

El piloto argentino está a 0.3 milésimas del tailandés de Williams y buscará adelantarlo con el overtake en las próximas vueltas.

Gran maniobra de Antonelli para superar a Leclerc y recuperar el 4° puesto

El piloto italiano superó al monegasco en la curva 9 y volvió al cuarto lugar. Ahora, irá en busca de Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes batallan por el 2° puesto.

Pésimo fin de semana para Cadillac: Checo Pérez y Bottas abandonaron en las primeras 5 vueltas

Los dos pilotos de la escudería estadounidense reportaron problemas en sus monoplazas y tuvieron que abandonar la carrera en el Red Bull Ring.

Buena largada de Russell que mantiene el primer lugar en Austria

El piloto británico movió muy bien y defendió exitosamente la primera posición tras los ataques de las Ferraris. Por su parte, Verstappen está 4° y Antonelli 5°. En cuanto a Colapinto, el argentino no tuvo una buena largada y perdió tres posiciones cayendo hasta el 19° lugar.

Sainz y Bortoleto como gomas blandas, el resto con medios

Franco Colapinto y Pierre Gasly junto al resto de los pilotos largará en Spielberg con gomas medias. No obstante, Carlos Sainz y Gabriel Bortoleto son los únicos que lo hará con las gomas blandas.

La grilla de partida del GP de Austria

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