En vivo: Franco Colapinto se ubica 18º en la FP2 del Gran Premio de Australia
Luego de finalizar 16° en la primera práctica libre, Franco Colapinto regresa al Albert Park de Melbourne para afrontar la segunda tanda de entrenamientos.
Luego de finalizar 16° en la primera práctica libre, Franco Colapinto regresa al Albert Park de Melbourne para afrontar la segunda tanda de entrenamientos.
La Fórmula 1 no tiene descanso y Franco Colapinto se vuelve a poner manos a la obra en el Gran Premio de Australia. Luego de finalizar en el 16° lugar en la práctica libre 1, el piloto de Alpine regresa al Albert Park de Melbourne para afrontar la segunda tanda de entrenamientos libres a las 2:00 (hora de Argentina).