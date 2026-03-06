Presenta:
Franco Colapinto durante la FP2 de la Fórmula 1 en Australia.&nbsp;
En vivo: Franco Colapinto se ubica 18º en la FP2 del Gran Premio de Australia

Luego de finalizar 16° en la primera práctica libre, Franco Colapinto regresa al Albert Park de Melbourne para afrontar la segunda tanda de entrenamientos.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Australia

Verstappen logró salir a pista

Tras el trabajo del equipo en el garaje, el piloto pudo incorporarse a la segunda práctica libre del Gran Premio de Melbourne y comenzar a sumar kilómetros en la sesión.

Mercedes marca el ritmo de la mano de Antonelli

Kimi Antonelli logró un tiempo de 1:19.943 y se ubica primero en esta FP2 en Melbourne.

Norris salió a pista

En su primera vuelta cronometrada, Norris se coloca 14º. Su compañero Piastri marca 1:20.638 con duros.

Fernando Alonso por primera vez en pista

El español, que no pudo ser parte de la FP1, salió a pista en las segundas pruebas de la jornada.

Peligrosa maniobra de Hamilton para esquivar a Colapinto

Investigación en curso

La FIA anuncia que el incidente entre Lindblad y Russell, al inicio de la sesión, será investigado.

Susto para Colapinto

Los comisarios anotan que el argentino giró innecesariamente lento debido a un problema en su coche.

Max Verstappen, con problemas en el inicio de las pruebas

El Red Bull de Verstappen se detiene al final del pit lane antes de ser empujado de vuelta al garaje por su equipo.

Pequeño contacto entre Lindblad y Russell en la salida

Comenzó la FP2 en Australia

Con Nico Hülkenberg (Audi) al frente, los autos empiezan a salir a pista en el circuito Albert Park.

