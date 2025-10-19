En vivo: Franco Colapinto se ubica 14° en el Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto larga 15º en Austin, donde se disputa el Gran Premio de Estados Unidos , 19na. fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 . En tanto que el neerlandés Max Verstappen largará desde la pole, luego de dominar la clasificación en el Circuito de las Américas.

El piloto de Red Bull consiguió un tiempo de 1:32.510, superando por dos decimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés, se quedó con la pole position tras ganar la carrera sprint.

Por su parte, Colapinto logró avanzar hasta la Q2, demostrando solidez en Austin, y marcó un tiempo de 1:34.044, que le permitió finalizar decimoquinto, apenas por detrás de su compañero en Alpine , Pierre Gasly.

El monegasco sigue defendiendo la segunda posición con uñas y dientes ante los constantes ataques del piloto británico de McLaren. Esto también lo aprovecha Verstappen que se sigue escapando en la punta (9 segundos le sacó al de Ferrari) y Lewis Hamilton que se está acercando a Lando.

Franco Colapinto avanzó a la Q2 y Alpine se ilusiona con una carrera "decente".

El de Aston Martin superó fácil al de Alpine en la recta, el argentino trató de recuperar el puesto en la curva siguiente, pero el canadiense se quedó finalmente con el 14° puesto. Franco ya está complicado con la degradación de las gomas medias.

Video: el choque entre Sainz y Antonelli

Franco Colapinto avanzó dos posiciones y se ubica 14°

Carlos Sainz chocó a Kimi Antonelli y el español tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 7. Por su parte, el italiano cayó hasta el último lugar y esto lo aprovechó Franco que avanzó dos puestos

Verstappen se mantiene firme en la punta y Leclerc lo superó a Norris

Gran largada del tetracampeón del mundo, que defendió muy bien la punta en la largada. Por su parte, el piloto de Ferrari sorprendió con las gomas blandas y le robó el segundo puesto a Norris.

Floja largada de Colapinto que bajó dos posiciones y se ubica P17

El argentino perdió el lugar con Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto y cayó hasta la posición 17° tras las dos primeras vueltas en Austin