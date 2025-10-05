En vivo: Franco Colapinto sale desde la posición 16° en el Gran Premio de Singapur

Luego de una clasificación que se vio estorbada por la gran cantidad de pilotos en pista, Franco Colapinto ya está listo para disputar el Gran Premio de Singapur. En un principio, el piloto de Alpine iba a salir en la posición 18°, pero tras las descalificaciones de Carlos Sainz y Alex Albon, el pilarense largará desde el puesto 16° en el circuito urbano y nocturno de Marina Bay.