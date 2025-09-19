En vivo: Franco Colapinto sale a disputar la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto, piloto de Alpine, comienza un nuevo fin de semana de Fórmula 1 con la primera práctica en el circuito callejero de Baku.

Se viene un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. Tras una semana de descanso luego de finalizar P17 en el GP de Italia, el piloto de Alpine se pondrá manos a la obra para disputar a partir de las 5:30 (hora de Argentina) la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán, circuito en el que consiguió su mejor resultado de su carrera deportiva (P8 en 2024 de la mano de Williams Racing).

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Azerbaiyán La actividad aún no se reanuda en Baku y los pilotos siguen sin poder dar vueltas Los comisarios aún mantienen la bandera amarilla hasta que los auxiliares terminen de limpiar los escombros que quedan en el circuito urbano y callejero de Baku. A su vez, Franco Colapinto sigue esperando para poder marcar un tiempo en la FP1.

Video: bandera roja por suciedad en la pista Uno de lso autos dejó alguna parte de su monoplaza en la pista y eso podría generar un accidente. Ante ello y por precausión, los comisarios determinaron que se saque una bandera roja para limpiar el circuito y se detuviera la sesión de entrenamientos.

RED FLAG



We have a bit of debris on the track at Turn 16 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/cNfCB2tcbu — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Franco Colapinto dio una vuelta de reconocimiento, pero es el único piloto que no marcó tiempo El piloto argentino salió a reconocer el circuito urbano de Baku, pero tras completar su vuelta -sin tiempo-, el pilarense regresó a los boxes y aún espera para salir a dar su primera vuelta rápida en la FP1.