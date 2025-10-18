En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y saldrá P15 en el Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto no pudo avanzar a la Q3 en la qualy del Gran Premio de Estados Unidos tras marcar un tiempo de 1m34s044.

Franco Colapinto quedó afuera en la Q2 y largará desde el puesto 15° en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: @AlpineF1Team

Luego de una accidentada carrera Sprint, en la cual finalizó en el puesto 14°, Franco Colapinto vuelve al Circuito de las Américas para afrontar su segunda prueba de fuego en el fin de semana de Fórmula 1. A las 18:00 (hora de Argentina), el piloto de Alpine disputará la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Estados Unidos Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará desde el puesto 15° Franco Colapinto giró en 1m34s044 y quedó 15° en la Q2, a cuatro décimas de Pierre Gasly, que largará desde la 14° posición. Max Verstappen se quedó con el mejor registro con 1m32s701, seguido por Charles Leclerc a 168 milésimas y Lando Norris a 175. Oscar Piastri, el líder del campeonato, apenas hizo el octavo mejor tiempo.

Colapinto abortó la primera vuelta rápida en la Q2 El argentino tuvo un par de maniobras complicadas y abortó la primera salida en la Q2.

Susto para Colapinto y Gasly, los pilotos de Alpine.



Más #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x2wN9XPcuX — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 18, 2025 ¡¡¡Franco Colapinto a la Q2!!! El piloto argentino metió una gran vuelta en su segundo giro rápido (1:34.039). En un primer momento, Alex Albon lo había dejado eliminado, pero los comisarios le eliminaron la vuelta por exceder los límites de pista y de esta manera, el argentino se metió en la Q2. ¡Vamos nene!

¡¡LA VUELTA QUE METIÓ A COLAPINTO EN LA Q2 DE AUSTIN!!



¡¡POR ESTO SE METIÓ COLAPINTO EN Q2!! ¡¡ALBON SE FUE DE LOS LÍMITES DE LA PISTA EN LA ÚLTIMA CURVA DE LA Q1 Y LE ANULARON SU VUELTA!!



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vct1LKeCbX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025 Primera vuelta rápida de Colapinto en la qualy El piloto argentino fue uno de los primeros en salir en el Circuito de las Américas y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:34.671 con las gomas blandas. Ahora buscará ir bajando sus tiempos para meterse en la Q2.