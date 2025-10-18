En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y saldrá P15 en el Gran Premio de Estados Unidos
Franco Colapinto no pudo avanzar a la Q3 en la qualy del Gran Premio de Estados Unidos tras marcar un tiempo de 1m34s044.
Luego de una accidentada carrera Sprint, en la cual finalizó en el puesto 14°, Franco Colapinto vuelve al Circuito de las Américas para afrontar su segunda prueba de fuego en el fin de semana de Fórmula 1. A las 18:00 (hora de Argentina), el piloto de Alpine disputará la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Estados Unidos
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará desde el puesto 15°
Franco Colapinto giró en 1m34s044 y quedó 15° en la Q2, a cuatro décimas de Pierre Gasly, que largará desde la 14° posición. Max Verstappen se quedó con el mejor registro con 1m32s701, seguido por Charles Leclerc a 168 milésimas y Lando Norris a 175. Oscar Piastri, el líder del campeonato, apenas hizo el octavo mejor tiempo.
Colapinto abortó la primera vuelta rápida en la Q2
El argentino tuvo un par de maniobras complicadas y abortó la primera salida en la Q2.
¡¡¡Franco Colapinto a la Q2!!!
El piloto argentino metió una gran vuelta en su segundo giro rápido (1:34.039). En un primer momento, Alex Albon lo había dejado eliminado, pero los comisarios le eliminaron la vuelta por exceder los límites de pista y de esta manera, el argentino se metió en la Q2. ¡Vamos nene!
Primera vuelta rápida de Colapinto en la qualy
El piloto argentino fue uno de los primeros en salir en el Circuito de las Américas y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:34.671 con las gomas blandas. Ahora buscará ir bajando sus tiempos para meterse en la Q2.
Bandera roja por un tremendo choque de Isack Hadjar
El piloto francés de Racing Bulls perdió el contro de su monoplaza en la curva de los cuatro ejes e impactó fuertemente contra los muros destrozando todo su monoplaza. Ante ello, los comisarios decretaron la salida de la bandera roja.