Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y saldrá desde el puesto 15° en el Gran Premio de Las Vegas.
En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará P15 en el Gran Premio de Las Vegas

Colapinto venía bien, pero tuvo un despiste en el segundo sector y no pudo completar la vuelta. De esta manera, quedó eliminado en la Q2 y largará P15.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, finalizó décimoquinto en la Qualy 2 del Gran Premio de Las Vegas, por lo que largará en la posición 15° en la carrera principal de este domingo a la 1 (hora de Argentina).

El pilarense tuvo problemas con su monoplaza en las últimas dos vueltas de la Q2 y perdió el auto lo que le impidió poder marcar un tiempo y poder meterse en la Q3. No obstante, el pilarense mejoró considerablemente su rendimiento con respecto a las prácticas del jueves y viernes y ahora buscará sumar sus primeros puntos junto a Alpine.

La gran vuelta de Colapinto que le permitió clasificar a la Q2

La gran vuelta de Colapinto bajo la lluvia de Las Vegas

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Las Vegas

Los eliminados en la Q2

11 - Nico Hulkenberg (Sauber)

12 - Lance Stroll (Aston Martin)

13 - Esteban Ocon (Haas)

14 - Oliver Bearman (Haas)

15 - Franco Colapinto (Alpine)

Final de la Q2: Colapinto zafó de los muros pero quedó eliminado y saldrá 15° en el GP de Las Vegas

El argentino tuvo problemas en el final de sus últimas dos vueltas y perdió el auto aunque no sufrió ningún impacto. Así, no pudo mejorar su tiempo como sí lo hizo Gasly, que se metió en la Q3.

Colapinto mejora, pero no le alcanza para meterse en el top 10

1:53.683 es el registro del argentino en una pista que sigue mejorando.

Tiempo alto de Colapinto en su primera vuelta en la Q2

El pilarense marcó un tiempo muy alto en su primer giro rápido en la Q2. 1:55.882 fue el tiempo en el que giró.

El fuerte choque de Alex Albon sobre el cierre de la Q1

Los eliminados de la Q1

16 - Alex Albon (Williams)

17 - Kimi Antonelli (Mercedes)

18 - Gabriel Bortoleto (Sauber)

19 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

20 - Lewis Hamilton (Ferrari)

¡Franco Colapinto se metió en la Q2!

El piloto argentino metió una gran vuelta sobre el final y con un tiempo de 1:54.847 se metió en la Q2. Su compañero de equipo también se metió al quedar 5°.

Tiempazo de Colapinto en su tercera vuelta rápida

El argentino sigue mostrando un gran ritmo bajo la torrencial lluvia y con un tiempo de 1:57.323 se está metiendo en la Q2.

Buena vuelta de Colapinto que se metió 11°

El piloto argentino bajó considerablemente su tiempo en su segunda vuelta rápida y con un giro de 1:59.517, el argentino se está clasificando a la Q2.

Tiempo altísimo de Colapinto en su primera vuelta rápida

El piloto argentino marcó su primer tiempo de 2:08.282 con las gomas full wet y por el momento está ubicado en el puesto 14°.

Colapinto vuelve al box para cambiar las gomas intermedias por las full wet

Al igual que con su compañero de equipo, la escudería francesa llamó al argentino para modificar su set de neumáticos por las dificultades en la pista mojada.

Lluvia en la clasificación

