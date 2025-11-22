En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará P15 en el Gran Premio de Las Vegas
Colapinto venía bien, pero tuvo un despiste en el segundo sector y no pudo completar la vuelta. De esta manera, quedó eliminado en la Q2 y largará P15.
El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, finalizó décimoquinto en la Qualy 2 del Gran Premio de Las Vegas, por lo que largará en la posición 15° en la carrera principal de este domingo a la 1 (hora de Argentina).
El pilarense tuvo problemas con su monoplaza en las últimas dos vueltas de la Q2 y perdió el auto lo que le impidió poder marcar un tiempo y poder meterse en la Q3. No obstante, el pilarense mejoró considerablemente su rendimiento con respecto a las prácticas del jueves y viernes y ahora buscará sumar sus primeros puntos junto a Alpine.