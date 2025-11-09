En vivo: Franco Colapinto, que avanzó dos lugares, larga P16 en el Gran Premio de Brasil
Franco Colapinto tuvo un sábado complicado, pero intentará revertir la suerte en Interlagos. Norris larga en punta, mientras que Gasly sale 9º.
Franco Colapinto, que este fin de semana fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, saldrá hoy desde la decimosexta posición en la grilla del Gran Premio de Brasil debido a las sanciones que sufrieron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el francés Esteban Ocon (Haas).
Verstappen y Ocon tuvieron mejoras no permitidas en sus autos antes de la carrera en San Pablo y saldrán desde el pit lane, por lo que Colapinto avanzó dos posiciones con respecto a la conseguida en la clasificación, en donde quedó decimoctavo.