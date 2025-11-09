Presenta:
Colapinto intentará revertir un fin de semana complicado en Interlagos.
En vivo: Franco Colapinto, que avanzó dos lugares, larga P16 en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto tuvo un sábado complicado, pero intentará revertir la suerte en Interlagos. Norris larga en punta, mientras que Gasly sale 9º.

Verstappen y Ocon tuvieron mejoras no permitidas en sus autos antes de la carrera en San Pablo y saldrán desde el pit lane, por lo que Colapinto avanzó dos posiciones con respecto a la conseguida en la clasificación, en donde quedó decimoctavo.

Grilla de partida para el Gran Premio de Brasil

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Lewis Hamilton (Ferrari)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  19. Max Verstappen (Red Bull)
  20. Esteban Ocon (Haas)

Seguí el minuto a minuto de la carrera en Brasil

Lando Norris tiene la posibilidad de dar el gran golpe

La carrera arranca a las 14 hs. (Argentina).

