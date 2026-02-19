En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo y se ubica P7 en la jornada vespertina del segundo día de ensayos en Baréin

Franco Colapinto no tiene descanso. El piloto de Alpine, que fue una de las grandes revelaciones en la jornada del miércoles al finalizar en el 9° lugar, tuvo una aceptable mañana en el segundo día de prueba en Baréin. El pilarense concluyó la sesión matutina en la posición 7° y ahora buscará mejorar su rendimiento y ser uno de los mejores tiempos en la jornada vespertina (9 a 13 horas).