Presenta:
Franco Colapinto sale a la pista para disputar la sesión verspetina en Baréin.
En Vivo

En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo y se ubica P7 en la jornada vespertina del segundo día de ensayos en Baréin

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, metió una gran vuelta, marcó un tiempo de 1:34.622 y ahora se encuentra en la posición 7°.

MDZ Deportes

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la jornada vespertina de Baréin

Live Blog Post

Antonelli sorprende a todos y marca el mejor tiempo del día

El piloto italiano de Mercedes, quien marcó el récord en el segundo sector, sorprendió a todos y se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos al marcar una vuelta de 1:32.803.

Live Blog Post

En su vuelta número 100, Colapinto no logró mejorar su registro

El pilarense tuvo un gran primer sector, pero perdió mucho tiempo en los otros dos sectores y cerró su giro en 1:34.887. De esta manera no pudo mejorar su tiempo, pero sigue mostrando un buen ritmo con su A526.

Live Blog Post

Colapinto mejoró su tiempo y está P7

El pilarense volvió a salir a la pista y con neumáticos medios nuevos marcó un tiempazo de 1:34.622 que lo posicionó en el séptimo lugar y a 1.6s de Oscar Piastri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024491155883237662&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Piastri se pone primero con una vuelta récord

El piloto australiano de McLaren desplazó a Max Verstappen del primer lugar al marcar un tiempazo de 1:32.861 (el mejor tiempo de los test de Baréin) y se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024479690363203629&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto regresa a los boxes tras un stint de pruebas con las gomas duras

Live Blog Post

Franco y Piastri mano a mano en Baréin

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024475044588462245&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Se quedó Alonso y hay bandera roja

El Aston Martin del piloto asturiano se quedó parado en medio de la pista y esto provocó la salida de la bandera roja. Una lástima para Alonso, que había completado 68 vueltas en lo que va del día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024468229821788365&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Verstappen marca el mejor tiempo

El tetracampeón del mundo sigue volando en Baréin y ahora marcó el mejor tiempo del segundo día de ensayos. 1:33.444 fue la marca del neerlandés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024462238967353489&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto sale a la pista

El piloto de Alpine regresa al Circuito Internacional de Baréin para mejorar los tiempos que marcó durante la jornada matutina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2024462423579558350&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto aún se mantiene en los boxes

El pilarense no salió a la pista por el momento y se encuentra dentro del box ajustando algunos detalles con los mecánicos.

Live Blog Post

La jornada vespertina arranca a las 9 (hora de Argentina)

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos