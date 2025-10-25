En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo en la FP3 del Gran Premio de México

Franco Colapinto mejoró levemente su primer tiempo y en su segunda vuelta rápida, giró en un tiempo de 1:19.186.

Luego de tener uno de los mejores viernes de su carrera, en el cual finalizó P9 y P18 mostrando un gran ritmo de carrera, Franco Colapinto comienza su sábado a las 14:30 (hora de Argentina) con la tercera y última sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de México. Aquí será importante que mantenga su ritmo de cara a la clasificación que se disputará horas más tarde.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 de México Colapinto, en boxes para salir del fondo El argentino está en el último puesto después de girar con neumáticos blandos. Se lo escuchó por radio quejarse del auto en las curvas lentas. Todavía tiene margen para superar a Gasly, que está 19°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1982144271227445365&partner=&hide_thread=false EN BUSCA DE MEJORAS



Colapinto se mide con el Alpine durante la FP3 del #MexicanGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3P55JIISTf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 25, 2025 Colapinto mejoró su tiempo, pero no le alcanzó para salir del fondo En su segundo intento de marcar un tiempo rápido, el pilarense tuvo una leve mejoría, pero eso no le permitió salir del fondo (se ubicó P20). El argentino marcó un tiempo de 1:19.186 y es probable que ahora vaya a los boxes para analizar la estrategia.

Hamilton y Norris con problemas en sus autos El piloto británico de McLaren soltó algo de humo desde la parte trasera de su auto y ahora se mueve muy despacio después de abortar su vuelta. Hamilton se fue a la vía de escape y tuvo que reincorporarse justo detrás de Norris, que se apartó rápido para dejar pasar a la Ferrari.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982142649730572646&partner=&hide_thread=false Algunos problemas para Norris y Hamilton en plena FP3.



#MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DxcV31R7YT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2025 Colapinto dio su primera vuelta rápida El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los Ferrari y Aston Martin, y también marcó uno de los primeros tiempos en la tercera sesión de entrenamientos libres en México. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:19.562 con gomas blandas y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.