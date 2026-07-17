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Franco Colapinto sale a la pista para afrontar la FP1 en Spa-Francorchamps.
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En vivo: Franco Colapinto mejora sus tiempos en la FP1 del Gran Premio de Bélgica

En su primera vuelta con las gomas blandas, Franco Colapinto mejoró su tiempo en Spa y ahora giró en 1:49.403 que lo ubicó en el 14° lugar.

MDZ Deportes

En medio de la final del Mundial 2026, Franco Colapinto y la Fórmula 1 retoman la acción este fin de semana con una carrera más que especial: el Gran Premio de Bélgica en el mítico y emblemático Spa-Francorchamps albergará la décima fecha de la temporada 2026.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Bélgica

Sube Colapinto con las gomas blandas: P14

En su primera vuelta con las gomas blandas, Franco Colapinto mejoró su tiempo en Spa y ahora giró en 1:49.403 que lo ubicó en el 14° lugar.

Mejora Colapinto en Spa-Francorchamps: se ubica 12°

Luego de su paso por el box, Franco Colapinto marcó su tercer tiempo rápido en Bélgica y ahora giró en 1:50.335 con los neumáticos duros.

Verstappen reafirma su dominio en Spa y se pone P1

El tetracampeón del mundo sigue marcando grandes tiempos con su Red Bull y ahora giró en 1:47.070 para ubicarse en la primera posición.

Vuelve Colapinto a la pista con la goma dura

El argentino ya dejó el box de Alpine. Gasly lo hizo brevemente hace un rato para mejorar su registro y quedar por delante de su compañero por más de medio segundo (1:50.511). El pilarense aparece 15° en este momento.

148 milésimas entre Colapinto y Gasly

El argentino tiene como mejor registro 1:51.138 vs el 1:51.286 de su compañero francés. Ambos giran con neumáticos duros.

Los Red Bull marcan el dominio en el inicio del fin de semana en Bélgica

Primero fue Max Verstappen, quien se puso primero con sus gomas medias, pero instantes después, su compañero de equipo Hadjar le bajó el tiempo con las gomas blandas y se puso P1.

Gran tiempo de Colapinto en su segundo giro rápido

Franco Colapinto bajó considerablemente su tiempo con respecto a su primera marca y ahora giró en 1:51.138. Por ahora, se ubica 10°.

Primer tiempo para Colapinto en Spa

Franco Colapinto, con neumáticos duros, marcó un tiempo de 1:52.738 en su primera vuelta rápida. Una marca bastante alta en el inicio de la práctica.

Franco Colapinto sale a la pista con neumáticos duros

La FP1 comenzará a las 8:30

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