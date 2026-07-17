En vivo: Franco Colapinto mejora sus tiempos en la FP1 del Gran Premio de Bélgica
En su primera vuelta con las gomas blandas, Franco Colapinto mejoró su tiempo en Spa y ahora giró en 1:49.403 que lo ubicó en el 14° lugar.
En su primera vuelta con las gomas blandas, Franco Colapinto mejoró su tiempo en Spa y ahora giró en 1:49.403 que lo ubicó en el 14° lugar.
En medio de la final del Mundial 2026, Franco Colapinto y la Fórmula 1 retoman la acción este fin de semana con una carrera más que especial: el Gran Premio de Bélgica en el mítico y emblemático Spa-Francorchamps albergará la décima fecha de la temporada 2026.
Con el envión de su meritorio 9° lugar en Silverstone, el piloto argentino de Alpine buscará seguir con la racha de puntos en territorio belga, pero previo a la carrera del domingo tendrá que afrontar las prácticas y este viernes a las 8:30 (hora de Argentina) pondrá primera en la FP1.