En vivo: Franco Colapinto mejora sus tiempos en la FP1 del Gran Premio de Bélgica

En medio de la final del Mundial 2026, Franco Colapinto y la Fórmula 1 retoman la acción este fin de semana con una carrera más que especial: el Gran Premio de Bélgica en el mítico y emblemático Spa-Francorchamps albergará la décima fecha de la temporada 2026.

Con el envión de su meritorio 9° lugar en Silverstone, el piloto argentino de Alpine buscará seguir con la racha de puntos en territorio belga, pero previo a la carrera del domingo tendrá que afrontar las prácticas y este viernes a las 8:30 (hora de Argentina) pondrá primera en la FP1.